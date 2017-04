Laércio promove mudanças no primeiro escalão em Corumbiara

O prefeito Laércio Marchini teve que fazer esta semana alteração de sua quadro de secretários com pouco mais de 90 dias de governo. A medida afetou áreas importantes da administração, e foram promovidas no comando dos setores de Saúde e Finanças. A substituição na primeira já está definida, mas ainda falta escolher quem assumira o controle financeiro da prefeitura.

No caso da saúde Pedro Célio deixa o cargo em virtude de não ter apresentado as certidões necessárias para ocupar o posto. Em seu lugar ingressa no primeiro escalão a enfermeira Fernanda Gabriela Cenci Pelizza, que faz parte do quadro funcional da saúde municipal.

Já na Secretaria Municipal de Finanças a alteração ocorreu por decisão pessoal da agora ex-secretária, Selma dos Santos Gomes. Segundo informações da prefeitura, ela pediu exoneração do cargo em virtude de ter aberto empresa na cidade, e quer dedicar-se integralmente ao trabalho na iniciativa privada. O prefeito ainda não escolheu quem irá a substituir na função.

As duas exonerações aconteceram nesta semana, aproveitando o encerramento do mês.

Autor e foto: Extra de Rondônia