Motociclista fica ferido em acidente no Centro de Vilhena

No final da tarde desta sexta-feira, 31, um acidente no centro de Vilhena deixou ferido um motociclista.

Conforme apurado no local, os condutores seguiam pela Avenida Barão do Rio Branco, quando a condutora do veículo tentou acessar a Avenida Nelson Tremea, e acabou colidindo com o motociclista.

O motociclista ficou ferido. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima ao Hospital Regional de Vilhena. A Polícia de Trânsito esteve no local realizando trabalhos de praxe.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: extra de Rondônia