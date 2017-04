Padovani esnoba 3ª edição da Rodada de Negócios realizada em Colorado do Oeste

O evento realizado no final da semana passada foi corado de sucesso, gerou vendas calculadas em doze milhões de reais e apresentou aos presentes a força do setor produtivo rural coloradense, porém não contou com a participação da principal autoridade do governo para o setor, o Secretário de Estado de Agricultura, Evandro Padovani.

A ausência dele na realização causou estranheza da parte dos empresários da área, uma vez que foi realizado através da Emater, organismo estreitamente vinculado a SEAGRI. “Não deu para entender este menosprezo pelo evento, um dos mais bem-sucedidos da história do agronegócio em Rondônia”, disse um dos organizadores da feira.

Além de movimentar a economia coloradense e regional, a Rodada de Negócios também apresentou ao público e empresários rurais os avanços do setor em tecnologia, além da entrega de benefícios ao setor produtivo.

Para se ter ideia da dimensão do evento, estiveram presentes no Parque de Exposições Marcos Donadon ao longo da feira o senador Valdir Raupp; os deputados estaduais Luizinho Goebel e Rosangela Donadon; o superintendente do Banco da Amazônia no Estado, Wilson Evaristo; o representante da superintendência do Banco do Brasil em Rondônia, Rodrigo Nogueira; o presidente da Emater, Francisco Mendes de Sá; os prefeitos José Ribamar de Oliveira, de Colorado, e Silvênio Almeida, de Cabixi; além de dirigentes da FUNASA, SEBRAE e SENAI.

A esnobada de Padovani a realização voltada ao setor rural sulista, agregada a gafe cometida por ele semanas atrás, quando organizou evento voltado a suinicultura sem convidar produtores da região, está sendo vista por pessoas da área como certa aversão aos produtores rurais do Cone Sul, ironicamente a mesma região onde Evandro está radicado.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia