PM detém mulher suspeita de tráfico de drogas em Cerejeiras

Na noite desta sexta-feira, 30, a Polícia Militar (PM) de Cerejeiras recebeu informações que uma mulher identificada como Jennifer Taiane Oliveira Barros, estaria comercializando drogas na Rua Jordânia, no centro da cidade.

Com isso, uma equipe passou a monitorá-la. A polícia observou movimentação fora do comum na casa onde ela estava. Após uma pessoa sair do local, foi abordado pelos militares, no qual em revista pessoal foi encontrado certa quantia de entorpecente em sua veste.

Diante da situação, foi feito buscas no local onde foi localizada certa quantia de drogas. A suspeita foi levada para a delegacia de Polícia Civil, mas não ficou presa, ela vai responder pelo crime em liberdade.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia