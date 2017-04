Prefeita acompanha tramitação do FITHA 2017 e pede pressa na liberação do recurso

A prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) esteve reunida nesta quinta-feira, 30, com o chefe de gabinete do Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia (DER) Mario Leite.

A prefeita foi à capital acompanhar os trâmites relacionados ao Fundo de Transportes e Habitação (FITHA) 2017 o qual o município de Vilhena tem direito.

Por telefone, Rosani Donadon explicou que o encontro aconteceu na sede do DER e contou com a presença do vice-prefeito, Darci Cerutti (DEM) e representantes do Poder Legislativo.

Rosani Donadon ressaltou, ainda, que reiterou sua parceria com o Governo do Estado de Rondônia, e solicitou auxílio do DER para manutenção e preservação das estradas rurais de Vilhena. “O DER é um dos grandes parceiros da administração de Vilhena. Nossa aliança já está gerando resultados, mas entendemos que podemos fazer muito mais pela população”, comentou a prefeita.

Texto e foto: Assessoria