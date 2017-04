Trabalho feito pela secretaria de obras e DERs foi por água abaixo; vídeo

O trabalho feito pela secretaria de obras do município de Vilhena, em parceria com os DER da região do Cone Sul, esta semana para tentar amenizar a situação dos moradores do bairro Cristo Rei, literalmente foi por água abaixo.

A cratera continua avançando em direção as casas e preocupa ainda mais a população.

Com a chuva que caiu na tarde desta sexta-feira, 31, em Vilhena, todo o trabalho feito foi perdido, pois a água levou todo o aterro colocado no local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Extra de Rondônia