Barcelona empata com VEC e mantém liderança

Barcelona e VEC ficaram no empate na tarde deste domingo em 0 a 0 no estádio Portal da Amazônia, em um dos jogos mais esperados do primeiro turno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. A partida foi válida pela quarta rodada da competição estadual.

O goleiro Fernando Henrique, arqueiro do Vilhena Esporte Clube, defendeu um pênalti, cobrado pelo atacante Cabixi, logo aos seis minutos do primeiro tempo.

Contando com um público pagante de 1.592 torcedores e renda de R$ 23.440, Barcelona e VEC fizeram um belo jogo de futebol. Com o mando de campo, o Índio do Norte até começou melhor, mas não conseguiu manter a parte física e abriu espaço para o VEC, que após o susto do pênalti, assinalado pelo juiz Caio Nunes Cazuza, depois que a bola bateu no braço da lateral Lucão, dentro da área, foi para cima e criou boas oportunidades.

No segundo tempo o jogo ficou mais ‘pegado’ e cinco cartões amarelos foram distribuídos. Além das faltas mais duras, oportunidades claras de gols foram desperdiçadas. O atacante Neymar entrou na área depois de dominar a bola no peito e foi travado pela zaga. No lance, o banco inteiro do Lobo do Cerrado, assim como a torcida, reclamaram de pênalti. Após a jogada foi a vez do Barcelona subir e, depois de uma cobrança de falta, Pato cabeceou para fora.

O treinador Batizoco mostrou leve irritação mas afirmou que o resultado não foi de todo ruim para a equipe que, com os outros resultados, lidera a competição isoladamente. Já o técnico do VEC, Kiko Araújo, gostou do que viu dentro de campo.

A baixa no Vilhena foi a saída do atacante Robinho, que sentiu fortes câimbras e deixou o gramado chorando.

Com o empate, o Barcelona segue na liderança do estadual, chegando aos dez pontos. Já o VEC é o quarto colocado com cinco.

Na próxima rodada, o Barcelona encara no domingo o Guajará no estádio Portal da Amazônia. Já o VEC enfrenta no mesmo dia o Ji-Paraná no estádio Biancão.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Extra de Rondônia