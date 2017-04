CEREJEIRAS: agentes penitenciários encontram celular jogado dentro de presídio

Por volta das 20 horas deste domingo, 2, agentes penitenciários do presídio de Cerejeiras, escutaram barulhos na cobertura do prédio, com isso, ao verificar encontraram um aparelho celular que alguém havia jogado.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, não é a primeira vez que os agentes percebem que algo é jogado em cima do prédio, e quando ao verificar encontram principalmente celulares.

Porém, nesta noite, antes que o aparelho chegasse às mãos dos apenados, foi encontrado pelos agentes. A polícia fez diversas buscas pela região, mas não localizou nenhum suspeito.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia