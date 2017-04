Motoqueiro é fechado por carro e sofre acidente no Jardim América

Acidente aconteceu no começo da noite deste domingo, 2, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto Bros seguia pela Avenida Presidente Nasser, sentido Juína, quando próximo ao cruzamento com a Avenida Benno Luiz Graebin foi fechado por um carro, e para não bater acabou freando bruscamente e caiu.

Na queda, sofreu ferimentos e foi socorrido ao pronto-socorro pelo Corpo de Bombeiros.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia