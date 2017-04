Barcelona seleciona 16 atletas para formação do time feminino

Aproximadamente 25 meninas participaram da primeira seletiva realizada pelo Barcelona Futebol Clube, na manha deste sábado, 10, no Clube Embratel, para formação do time feminino que deve disputar o Campeonato Rondoniense 2017.

A seletiva foi conduzida pela a diretora de futebol feminino, Viviane Almeida, que também é professora de educação física.

Nesta primeira etapa foram pré-selecionadas 16 meninas que vão ser avaliadas na segunda seletiva que novamente será aberta para quem deseja participar. “Essas que foram pré-selecionadas iram ser avaliadas individualmente a vamos dar oportunidades para outras que vão ser observadas em grupo”, declarou Viviane Almeida.

Conforme a professora Viviane, o projeto de formação do time feminino teve uma boa receptividade, mas é preciso ir além para formar uma equipe competitiva.

“Agora devemos marcar a nova data (para a segunda seletiva) e fazer uma divulgação maior no interior para trazermos os valores escondidos”, pontuou Viviane.

O objetivo da diretoria do Barcelona é formar uma equipe competitiva para a disputa do Campeonato Estadual Feminino, previsto para ser realizado no mês de junho.

Autor e fotos: Assessoria