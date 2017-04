Cadastro para a “Carteira do Artesão” será feita gratuitamente em Vilhena

Artesões e trabalhadores manuais de Vilhena e região terão a oportunidade de fazer gratuitamente o cadastro para a emissão da Carteira Nacional do Artesão.

Ação é organizada pela coordenadora do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), Welida Sodré, com o apoio do Governo do Estado, através da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL).

O cadastro será feito na quarta-feira, 05, das 9h as 12h00 e na quinta-feira, 06, das 13h e as 19h00 na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, Centro.

Para fazer a carteira basta apresentar no dia documento com foto o RG, CPF, comprovante de residência e foto 3×4 recente. Outro requisito é confeccionar no local do cadastro a peça, sendo possível também apresentar um vídeo do processo de confecção da mesma.

Além de coordenar a emissão de carteiras o PAB conta também com uma vitrine, em Porto Velho, onde ficam expostos os trabalhos de artesões de todo o estado. Aos artesões que quiserem ter seus trabalhos exposto na vitrine do PAB no ato da inscrição, devem levar uma peça embalada e com etiqueta contendo nome e telefone, para contato.

Ao Extra de Rondônia a artesã Viviane Dias (foto), que fez sua carteira em 2016, destacou a importância do trabalhador obter a carteira. “Tendo a carteira temos o direito de participar das feiras locais e até no exterior, eventos e cursos de capacitação. A carteira é um documento, que comprova a profissão exercida pelo trabalhador autônomo”, afirmou.

Mais informações podem ser obtidas na Fundação Cultural de Vilhena, localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 3845, Bairro Jardim América, esquina com a Presidente Nasser, das 07h00 às 13h ou das 15h às 17h.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Arquivo Pessoal