CEREJEIRAS: Expocer é mais uma vez cancelada

A exemplo do ano passado, em 2.017 não vai haver exposição agropecuária em Cerejeiras. Sendo tradicionalmente o evento que abre o circuito de feiras do gênero no Estado, a Expocer não acontecerá em virtude de disputa judicial entre a associação local de criadores e a prefeitura municipal.

Segundo um dos integrantes da entidade que representa os produtores rurais, o prefeito Airton Gomes insiste numa ação contra a associação querendo tomar a área do parque de exposições da cidade. “Ele faz isso por interesses não explicados, pois é fato que pretende tirar a propriedade de nossa posse para entregar a outra organização criada por ele mesmo”, acusa a fonte.

Segundo o informante, a Justiça já deu ganho de causa aos atuais donos do parque três vezes, mas Gomes insiste em prosseguir com a pendenga. “Em virtude disso a população de nossa cidade e da região fica mais uma vez prejudicada e sem a realização deste evento que sempre foi uma tradição no Cone Sul e no Estado de Rondônia”, finalizou.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia