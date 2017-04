CHACINA: cinco são mortos a tiros em Cabixi

Por volta das 22h50 deste domingo, 2, a Central da Polícia Militar (PM) de Cabixi recebeu informação do hospital municipal que uma mulher havia dado entrada com ferimentos feito a tiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é menor de idade, e estava acompanhada de outro adolescente de 13 anos. Eles relataram a polícia que estavam num churrasco na casa de um homem conhecido por “Neto” quando foram rendidos por quatro homens armados, no qual ordenaram que todos deitassem no chão. E, começaram a atirar, cinco jovens foram executados a queima roupa, apenas ela e o outro garoto foram poupados.

Após o crime, ela e o adolescente saíram correndo para pedir socorro. Assim que a PM chegou encontrou cinco pessoas deitadas de bruço, todas com tiros na cabeça.

A polícia isolou a área e acionou a Polícia Técnica (perícia), que depois dos trabalhos de praxe, liberou os corpos para remoção.

As vítimas foram identificadas como Larissa Massaroli, 23 anos, Leonardo Emerson Pecorari, 15 anos, Valdair Massaroli Castanha, 17 anos, Wesley de Araújo, 24 anos e Francinei Alves da Silva, 20 anos.

As vítimas têm passagens por diversos crimes na cidade de Cabixi. O caso será investigado pela Polícia Civil de Colorado do Oeste.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia