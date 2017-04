Ex-presidiário é detido e confessa ter violentado mulher em Cerejeiras

O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, 3, no município de Cerejeiras.

O caso corre em segredo de justiça, mas a reportagem do Extra de Rondônia conseguiu com exclusividade detalhes de mais um caso de estupro na cidade de Cerejeiras.

A Polícia Militar (PM) recebeu chamado da vítima de 22 anos na manhã desta segunda, onde relatou que um homem usando capus e fazendo menção de estar armado havia invadido sua casa e tinha a violentado.

A vítima, ainda disse que fazia ideia de quem era o suspeito e passou as características para a polícia, que rapidamente o localizou na casa dele. Quando a PM chegou, o suspeito logo confessou que tinha violentado a mulher e ainda contou como planejou o crime.

O suspeito que é ex-presidiário e já puxou cadeia por diversos crimes, inclusive estupro, foi identificado como Sebastião do Patrocínio, conhecido por “Tricão” ele disse aos militares que viu a mulher na casa dela e passou a imaginar coisas, ele foi por duas vezes até da casa da vítima e pediu água no intuito de planejar o crime.

Com isso, arrumou uma toca ninja e fez um simulacro de arma de fogo com cano de PVC, na manhã desta segunda foi até a casa da vítima, pulou o muro, com o simulacro a rendeu e mandou que a mesma entrasse no quarto onde praticou o ato animalesco.

Porém, a PM foi eficiente e conseguiu prendê-lo em flagrante. Ele foi apresentado na delegacia de Polícia Civil, onde ficou a disposição da justiça.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia