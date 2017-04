Grupos reúnem aficionados por motos em Vilhena

Em 2016 surgem três grupos de motociclistas na cidade

Colete preto, adesivos, caveiras e caras fechadas, estas normalmente são as características dos grupos de motociclistas. Seja qual for a aparência que eles têm, os motociclistas têm ocupado as ruas de Vilhena. De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO),as motocicletas lideram o fluxo de trânsito na cidade, com mais 40% da frota total de veículos.

As somas dos veículos de duas rodas emplacadas são de quase 25 mil. Até o final dezembro de 2015, havia 56. 312 veículos circulando pela cidade. O fluxo teve um aumento de 7% em relação ao registrado em 2014, com praticamente 50 mil veículos registrados entre automóveis, caminhões, motocicletas e ônibus.

Além do aumento de motociclistas no trânsito da cidade, há ainda outra novidade em 2016: a criação de três grupos de motociclistas. O grupo Cabo Enrolado, com aproximadamente 50 integrantes, foi criado no início de março pelo líder Amos Péres e seus primos, que tinham em comum a paixão por motocicletas. No mesmo mês, o segundo grupo com dez motociclistas foi criado, Os Sem Clube. O terceiro grupo, os Caveiras 364 MC, foi criado no início do abril seguinte por Sidnei e quatro amigos que perceberam a necessidade de formalizar um grupo de motociclistas, hoje com 15 integrantes.

Os três grupos têm hierarquias e regras que devem ser cumpridas para que o motociclista possa entrar e permanecer no grupo. Para fazer parte do Cabo Enrolado, é preciso ser habilitado e estar com uma motocicleta, depois é necessário fazer algumas viagens com o grupo e respeitar os colegas, feito isto, o motociclista é oficialmente integrado ao grupo.

Os Sem Clube aplica quase a mesma regra, o integrante precisa ser maior de idade, possuir carteira de habilitação, participar das reuniões e encontros, no entanto, todos os membros do grupo entram num consenso se aceitam que a pessoa participe. Já o grupo Caveiras 364 MC tem como regras para ingressar no grupo fazer amizade com todos os membros, rodar algumas vezes com eles,quando, por fim, fazem uma votação. “Na votação, se todos aceitarem, a pessoa entra no grupo, porém, se um não aceitar, a pessoa não ingressa”, ressaltou Sidnei.

Os encontros são os momentos mais importantes que cada grupo tem para definir sua próxima viagem.No Cabo Enrolado, os encontros são feitos às sextas-feiras às vésperas de feriado, no semáforo do cruzamento da Avenida Marques Henrique com a Avenida Major Amarante.“Assim que a galera está reunida no ponto de encontro, começamos a dar um giro pela cidade para divulgar nosso grupo”, ressaltou líder do grupo.

Já Os Sem Clube marcam seus encontros pelo WhatsApp, definem a casa de algum membro do grupo onde se encontram e após a reunião definem a próxima viagem. No grupo Caveira 364 MC, os encontros também são marcados pelo WhatsApp na casa de um dos integrantes do grupo.

Para os motociclistas, suas viagens em grupo são marcantes. É delas que surgem suas histórias. Os integrantes do grupo Cabo Enrolado sempre conversam antes de viajar e recebem orientações. Já as viagens do grupo Os Sem Clube são realizados nos finais de semana, quando normalmente viajam para cidades vizinhas, atrás de cachoeiras, rios ou sítios, como relata Oscar Alves. O Caveiras 364 MC já realizou viagens para Tangara da Serra e Campo Novo dos Parecis no Mato Grosso , além de Pimenta Bueno e Cacoal.

Mulheres sobre duas rodas

Cada vez mais as mulheres estão mostrando que pilotar motocicleta não é somente para os homens. Em Vilhena, há mulheres que fazem parte de grupo de motociclistas. Inara Cerezoli e Pollyana Codrignani são exemplos das que assumiram o controle das motocicletas e não soltaram mais.

Inara começou a fazer parte d’Os Sem Clube por causa do namorado Oscar, que falava do grupo. Isso chamou sua atenção .Um dia foi convidada para uma reunião e gostou. Pollyana relata que sua paixão por veículos de duas rodas começou através do seu irmão, que fazia parte de um grupo de motociclistas. Ela foi a primeira mulher a entrar no grupo de motociclistas Cabo Enrolado. No grupo Caveiras 364 MC não há mulheres. Segundo seu líder, nenhuma mulher mostrou interesse em entrar no grupo, porém, ele ressalta que se uma mulher estiver interessada em ingressar, o grupo aceitaria desde que as regras fossem cumpridas.

Ambas defendem que um grupo de motociclistas não é exclusivo para homens. Inara explica que estar em um grupo desses é como participar de qualquer, e que sempre é tratada com respeito. Já Pollyana disse que, por ser a primeira mulher a entrar no grupo, pensava que os meninos dariam em cima dela, mas afirma que foi tudo diferente, sempre foi respeitada e com o tempo passou a fazer parte da liderança.

Para Inara, as viagens e encontros são os momentos mais legais. “Nos encontros sempre conheces gente nova e começo a interagir, sempre tem alguém mais experiente que sabe de moto e conta história. É uma sensação inexplicável”, salientou. Já Pollyana defende que participar de encontros e viagens também é a melhor coisa dentro de um grupo de motociclistas.

Ela relata que já participou de vários encontros e conheceu outros grupos de motociclistas. “Sempre que participava dos encontros, gostava de fazer rachas com motociclistas de outros grupos, mas parei devido a um acidente que tive, quando acabei fraturando três costelas, bacia e perna. Após acidente tive que parar de pilotar, mas em breve voltarei ao guidão”, finalizou.

Fonte: Extra de Rondônia/Por Petter Vargas

Fotos: Petter Vargas