Moradores de Vista Alegre bloqueiam BR-364, ainda sem previsão de abertura

Moradores do distrito de Vista Alegre, localizado na Ponta do Abunã, em Porto Velho, bloquearam a BR-364 dentro da área urbana da localidade em protesto à ausência de ações da prefeitura da capital.

De acordo com os moradores, as escolas públicas de ensino fundamental da região estão superlotadas e sem professores, os alunos e pais estavam presentes com cartazes e faixas. A falta de merenda nas instituições escolares também foi relatada pelos manifestantes.

Ainda de acordo com a comunidade, o sistema básico de saúde também está deficiente, não existem médicos suficientes para atender a demanda e falta de energia elétrica é um problema grave que prejudica os moradores e setor produtivo da localidade.

“Nós apenas somos lembrados quando está no período eleitoral, porque depois da eleição todo mundo some e nós somos obrigados a vivermos nestas condições”, afirmou um dos manifestantes.

A rodovia federal permanece fechada ao tráfego sem previsão de abertura.

Fonte: RONDONIAOVIVO