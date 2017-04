MP recebe abaixo assinado para retirar livro de ciências da escola

O Ministério Público de Rondônia foi acionado através de um abaixo assinado para averiguar uma denúncia promovida por um grupo de aproximadamente 150 pais de alunos da escola pública, Júlio Guerra, localizada no município de Ji-Paraná.

De acordo com os pais, um livro de Ciências disponibilizado para pesquisa dos alunos da instituição, que tem em média treze anos de idade, estaria apresentando imagens explicitas de um pênis, seios e órgão reprodutor feminino.

O trecho do livro apontado pelos pais é em referencia à educação sexual, apontando características da puberdade e a importância de tocar o próprio corpo no intento de diagnosticar doenças como o câncer de mama.

O capitulo do livro com as imagens consideradas “pornográficas” pelos pais possui aproximadamente 40 páginas. Uma das mães chegou a dizer que esses tipos de assuntos deveriam ser abordados em casa, não dentro de sala de aula.

A coordenadoria da SEDUC (Secretaria de Educação) se manifestou alegando que a escolha dos livros distribuídos em sala de aula é realizada através de um processo democrático que conta com o debate entre pais, educadores e profissionais da área. O caso também está Coordenadoria Estadual de Educação.

Porém, vale ressaltar que essa manifestação não é uma unanimidade entre os pais dos alunos, uma parte acredita não existir problema no conteúdo e considera inclusive necessário a abordagem desses temas dentro do âmbito escolar.

Uma equipe do Ministério Público em Porto Velho especializada em analisar situações dessa natureza já está a par da situação e deverá em breve se manifestar sobre a legalidade ou não do conteúdo didático em questão.

Fonte: RONDONIAOVIVO