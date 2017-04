Prefeita e vice participam de inauguração da reforma do estádio “Portal da Amazônia”

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o vice-prefeito Darci Cerutti (DEM), participaram da inauguração da reforma estádio municipal deputado Arnaldo Lopes Martins, também conhecido como “Portal da Amazônia”, na tarde deste domingo, 3, em Vilhena.

O complexo esportivo do estádio passou por várias obras de reforma e manutenção nos últimos dois meses.

Após solenidade de inauguração foi realizada a partida inaugural com os dois times do município, o Vilhena Esporte Clube (VEC) e Barcelona Futebol Clube.

O estádio recebeu várias melhorias entre eles a pintura das bilheterias, das arquibancadas de alvenaria e de madeira, recuperação total dos vestiários dos árbitros e atletas, recuperação geral do gramado, limpeza das dependências internas e externas do estádio, substituição dos portões de ferro, revisão do sistema de iluminação do estádio, desobstrução das bocas de lobos localizadas dentro do estádio e nas suas imediações. Além disso, em breve, serão trocados os reatores e lâmpadas para melhorar a iluminação.

No ato de inauguração, Rosani Donadon destacou a importância da obra para a prática do futebol no município. “O evento de hoje está muito bonito. O esporte promove uma interação social. É muito bom ver os vilhenenses sorrindo, se divertindo de maneira saudável”, ressaltou a prefeita.

Já o vice- prefeito, Darci Cerutti, destacou a importância do trabalho da desenvolvido na Secretaria de Esportes com a organização e zelo com estádio. “É muito bom pode participar de um dia tão especial como hoje está sendo aqui no estádio, inaugurar está reforma e também prestigiar essa partida entre o VEC e o Barcelona, pois, ambos são times da nossa cidade e está abrilhantando a tarde deste domingo. Gostaria de parabenizar o trabalho do secretário de esporte, Natalzinho e sua equipe pelo zelo e cuidado do patrimônio público”, disse o vice-prefeito.

Na oportunidade, o secretário de Esporte, Natal Jacob, popular Natalzinho agradeceu à parceria com os empresários que foram parceiros das reformas. “Agradecemos imensamente a todos os empresários vilhenenses que contribuíram para a reforma. A partir dessa estrutura renovada, poderemos oferecer aos nossos jogadores e público torcedor um lugar de conforto e maior segurança”, finalizou.

Texto e fotos: Assessoria