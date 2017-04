URGENTE: Chacina em cabixi deixa cinco mortos

Uma chacina foi registrada na noite deste domingo, 02, em Cabixi.

Informações preliminares dão conta de que cinco jovens foram executados a tiros em uma residência no Centro da Cidade.

O fato aconteceu na Rua Xingu, próximo ao Hospital Municipal. Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, pelo menos quatro homens usando capacetes e jaquetas, chegaram ao local e mandaram que todos se deitassem, em seguida começaram a atirar. Apenas uma adolescente sobreviveu ao ataque.

A Polícia Técnica (Perícia) de Vilhena está à caminho do local para realizar trabalhos de praxe.

Ainda não se sabe o que teria motivado o crime, mas uma fonte revelou que as vítimas seriam conhecidas como, Jevinhi, Neto, Massaroli, Francisnei e Laíssa, todos jovens e possivelmente com envolvimento no mundo do crime. A polícia Civil de Colorado do Oeste de investigar o caso.

Mais informações em breve.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Facebook