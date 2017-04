Cerejeiras firma convênio para emissão de carteira de identidade com 30 dias

Foi assinado na manhã desta segunda-feira, 3, na sede da Prefeitura Municipal, termo de cooperação entre o município de Cerejeiras e o Instituto de Identificação Cívil e Criminal da Polícia Cívil do Estado de Rondônia – IICC-PC-RO.

Participaram da solenidade o vice-governador Daniel Pereira, Diretor do Instituto de Identificação da Polícia Cívil, prefeito Airton Gomes, vice-prefeita Liseth Mart, secretários municipais, vereadores, servidores municipais e pastor evangélico da Igreja Assembléia de Deus.

Durante o evento o prefeito esclareceu: “Disponibilizamos dois servidores que foram devidamente qualificados pela polícia técnica de Porto Velho e já estão a disposição da população de Cerejeiras para a emissão da carteira de identidade, em razão da grande demanda dos munícipes que tinham que aguardar até 120 dias por esse documento agora com essa parceria o prazo foi reduzido para 30 dias.”

O diretor do IICC-PC-RO Júlio Kasper afirmou: “Estamos firmando parceria com os 52 municípios de Rondônia e Cerejeiras está de parabéns por acreditar nessa parceria e sair na frente disponibilizando uma excelente estrutura física para essa finalidade.”

Já o vice-governador Daniel Pereira ao fazer uso da palavra declarou: “Essa parceria é muito importante, pois os dois servidores da Delegacia de Polícia Cívil que faziam esse trabalho estarão liberados para atender a comunidade nas ruas contribuindo com investigações técnicas por serem profissionais altamente qualificados, ao término do seu discurso Daniel Pereira solicitou que o quadro técnico municipal desenvolva um projeto para construção de um novo prédio para abrigar a prefeitura, pois irá se empenhar na busca pos recursos junto a bancada federal de Rondônia, uma vez que o Estado não dispõe de recursos para essa finalidade”. Finalizou.

Os interessados na emissão da carteira de identidade deverão procurar a prefeitura municipal munidos de cópias dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou Casamento, CPF e Comprovante de Endereço.

A emissão da primeira carteira de identidade e segunda via para quem apresentar Boletim de Ocorrência não terá custos de taxas.

Já a confecção da segunda via do documento sem a apresentação do Boletim de Ocorrência será cobrada taxa de R$ 98,00 (noventa e oito reais).

Texto e Fotos: Elizeu Evangelista DRT/MTB 1315