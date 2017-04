Clínica de recuperação para dependentes químicos será inaugurada em Cerejeiras

O Conselho Anti-Drogas de Cerejeiras (CADCER) irá inaugurar no município de Cerejeiras uma Clínica de Recuperação para Dependentes Químicos.

A clínica está em fase de construção com previsão de inauguração no segundo semestre do ano de 2017 e terá capacidade máxima de alojamento para 25 internos.

O projeto que será batizado; “Clínica de Recuperação Reviver” está localizado na saída para Corumbiara no travessão fundiária das linhas 3 e 4 e conta com parceria firmada entre o CADCER e a Prefeitura de Cerejeiras que cedeu a área e disponibilizou recursos para a construção do empreendimento.

Segundo o presidente do CADCER Meuquizedeque Oliveira do Carmo: “Esse projeto é um antigo sonho dos membros da diretoria do CADCER e irá beneficiar várias famílias de Cerejeiras que sofrem com a dependência química em seus lares, pois as Drogas tem acabado com os sonhos de vários Jovens e destruído muitas vidas e essa problemática precisa ser enfrentada por toda a sociedade”.

O que é o CADCER ?

O CADCER – É o Conselho Anti-Drogas do município de Cerejeiras, entidade de utilidade pública municipal sem fins lucrativos ou político, devidamente inscrita no CNPJ. 03.800.835/0001-14, foi fundado em 13 de outubro de 1999 e tem em sua diretoria voluntários que são profissionais liberais de várias áreas de atuação, funcionários públicos como: Policiais militares, professores e autônomos.

Atualmente desenvolve programas de prevenção ao uso de drogas realizando cursos e palestras nas escolas públicas do município de Cerejeiras.

O CADCER também mantém parceria com clínicas de tratamento em dependência química em vários municípios de Rondônia e outros estados e periodicamente encaminha jovens para se tratarem.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria