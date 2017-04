Com três meses de gestão SEMMA desenvolve ações em várias frentes

O orçamento é um dos menores entre as secretarias municipais, e a equipe de trabalho bem enxuta.

Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, capitaneada por Jorge Rabelo, tem sido um dos destaques entre os setores do organograma da administração vilhenense, com muitas ações desenvolvidas neste primeiro semestre do mandato.

Na semana passada Rabelo recebeu a reportagem do Extra de Rondônia para fazer um breve balanço da gestão. O encontro aconteceu em meio a ações de impacto da pasta, caso da vistoria realizada em bairro periférico para apurar denúncia de lançamento de esgoto doméstico na rede de galerias pluviais, e ação emergencial para auxiliar na resolução do caso da cratera criada pela erosão num dos pontos do projeto da macrodrenagem. Os dois casos foram noticiados pelo site.

“Aqui estamos trabalhando no sentido de atender situações pontuais no momento em que elas ocorrem, e desenvolvendo projetos de médio e longo prazo”, comentou Rabelo acerca da rotina movimentada. Ele começou a entrevista fazendo questão de frisar a “confiança e liberdade” que dispõe para o trabalho, em virtude de ter sido uma indicação técnica, e não política, para a função. “Isso me proporciona independência e autonomia para desenvolver o trabalho, tanto que tenho contado com apoio total da nossa equipe técnica, além da imprensa e do Legislativo, o que permite bom desempenho”, comentou.

Para este ano, a SEMMA dispõe de orçamento de R$ 647.795,00 para o desenvolvimento de suas ações. “É o que temos para trabalhar, e não vou aqui reclamar que o volume de recursos é apertado. Vamos fazer o melhor possível com esta verba, aplicando de forma coerente e racional”. A frente de um corpo técnico composto por dez profissionais de diversas áreas, Rabelo tem convicção que pode fazer um trabalho relevante no Município.

Entre as ações mais relevantes nestes começo de gestão, o secretário pontua a participação da pasta no caso da macrodrenagem, projeto que defende a continuidade, após os ajustes necessários. “Já se gastou muito dinheiro com este empreendimento, portanto ele precisa ser finalizado”. Jorge destaca que o panorama ambiental e topográfico atual não reflete o que está no papel, por isso é preciso a readequação. Mas a SEMMA já obteve licença emergencial para dar prosseguimento ao empreendimento, e outras providências em âmbito institucional estão em andamento. “Atualmente o projeto está em avaliação na SEDAM, seguindo o trâmite estabelecido”.

Outro assunto abordado diz respeito a normatização do uso de equipamentos sonoros em estabelecimentos e na propaganda ambulante. O assunto rendeu polêmica no início do ano, mas a discussão foi considerada positiva pelo secretário. “Com o debate estamos regulamentando um setor ao qual não havia normatização municipal”, explica. Rabelo afirmou que foi encontrado um meio termo satisfatório para todas as partes, enquanto se trabalha na produção de legislação especifica para o caso. “Será estabelecido prazo para que os estabelecimentos que usam equipamentos sonoros, caso de bares e casas noturnas, por exemplo, se adequem, e enquanto a lei não é criada nós permanecemos acompanhando situações pontuais. O fato é que a questão está pacificada em Vilhena”, frisou Jorge.

A SEMMA também está normalizando o serviço de poda de árvores na cidade, que era problemático em virtude da ausência de local para descarte de resíduos. Neste sentido foi firmado acordo com a empresa Cerâmica Santo Augusto, que após vistoria e averiguação das instalações mostrou-se apta a receber os dejetos para uso em suas fornalhas. “É mais um problema superado através da ação da pasta”, destacou o secretário.

A SEMMA também lançou campanha de coleta de lixo eletrônico na cidade, com instalação de pontos de coleta e campanha de conscientização popular. Mas, antes de começar a recolher o material, o órgão acertou a destinação do mesmo, “para não tirar o lixo de um lugar apenas para amontoar em outro. Assim, uma empresa de São Paulo foi escolhida para destinação do material, e o Município prepara a primeira carga com tal destino. A meta é enviar 30 toneladas na remessa inicial, o triplo do mínimo estipulado.

Sobre a colete de resíduos, a secretaria desenvolve também projeto para dar destinação ao despejo de gesso na cidade, calculado em 40 toneladas por ano. “Este material deverá ser triturado e aproveitado pelo setor produtivo rural, pois é rico em nitrato de sódio, produto que ajuda a reter umidade no solo e é de extrema utilidade no plantio de várias espécies”, explicou Rabelo.

O gerenciamento de resíduos é uma das atribuições maios relevantes da SEMMA, por isso está em desenvolvimento um cronograma de palestras em escolas e empresas da cidade, fazendo conscientização com exemplos práticos, usando o despejo de rotina neste locais. Ao todo serão realizadas 81 palestras do gênero este ano.

Esta ação terá como um dos pontos de destaque a 1ª Semana do Meio Ambiente, prevista para meados de junho, e vai culminar com o lançamento de um programa de coleta seletiva de lixo na cidade, em parceria com empresas locais, com previsão de instalação de 500 pontos de captação de detritos por toda a cidade.

Jorge Rabelo encerrou a conversa com o Extra de Rondônia frisando mais uma vez a dedicação da equipe que comanda e o apoio da prefeita Rosani Donadon para o desenvolvimento de tantas ações. “Avalio que estamos tendo ótimo desempenho neste início de mandato, e todos os integrantes da SEMMA vão manter o foco e a dedicação para atender todas as demandas do setor neste mesmo ritmo”, garantiu.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia