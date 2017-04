CONEDEL: vilhenense assume cadeira em principal conselho esportivo de Rondônia

O Conselho Estadual de Desporto e Lazer do Estado de Rondônia (Conedel) recebeu no dia 31 de março os novos membros da entidade que representam os 52 municípios rondonienses.

A posse dos novos conselheiros foi na sede da entidade que fica em Porto Velho.

Entre os que assumiram uma cadeira de conselheiro estava o desportista e secretário de Esportes e Cultura da prefeitura de Vilhena, José Natal Pimenta Jacob (Natalzinho). “Fui o único desportista do Cone Sul de Rondônia a fazer parte do Conedel e espero bem representar a nossa região e colaborar ainda mais para o crescimento do esporte nos sete municípios que compõem o Sul do Estado”, comentou.

A cerimonia de posse contou com as presenças de representantes do governador, o chefe da Casa Civil, Emerson Castro, o superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e presidente do Conedel, Rodnei Paes, além de outras autoridades estaduais.

A representatividade dos membros do conselho foi destacada pelo presidente do Conedel. “A importância de você ter vários representantes é para discutir o esporte, para achar o caminho a ser percorrido pelo esporte do Estado de Rondônia. Nós sabemos da importância de investir em eventos, mas o mais importante é a solidificação, a institucionalização, criar leis e mecanismo para que o esporte seja respeitado e resguardado os seus valores”, disse Rodnei Paes.

Durante o seu discurso, Rodnei citou o nome do vilhenense que agora faz parte do seleto grupo de desportista do Conedel. “O Natalzinho sempre teve papel e atuação importante quando o assunto é esporte no Sul de Rondônia. As noticias são as melhores possíveis em relação ao seu trabalho frente à Semec de Vilhena. Fico muito feliz por tê-lo como membro deste conselho”, ressaltou.

Ao tomar posse, Natalzinho agradeceu o apoio dos colegas conselheiros e enfatizou a total confiança que recebeu da prefeita Rosani Donadon para poder executar suas funções na Semec. “Estamos colocando a casa em ordem e tenho muitos projetos frente à secretaria. Contudo não posso deixar de reconhecer que a prefeita Rosani Donadon tem avalizado o meu trabalho e me deu carta branca. Os resultados tem sido os melhores possíveis”, destacou

Sobre a parceria com as prefeituras e com o governo do Estado, o presidente do Conedel disse que todos precisam unir forças e entender que o dinheiro gasto no esporte não é despesa. “O dinheiro aplicado não é um gasto e sim um investimento, porque conseguimos transformar a sociedade através do esporte. Isso é um trabalho social fantástico porque tira jovens e adolescente do mundo das drogas”, concluiu Rodnei.

