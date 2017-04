DE NOVO?: ponte sobre o Rio Araras é levada pela água da chuva em Cerejeiras

Na manhã desta segunda-feira, 3, o Extra de Rondônia noticiou que a ponte sobre o Rio Araras na linha 3 da terceira para segunda eixo, área rural de Cerejeiras, estava novamente comprometida, e os usuários pediram encarecidamente para que o secretário de obras fosse até ao local e fizesse um trabalho emergencial antes que a as águas levassem a ponte, porém, nada foi feito e a ponte se foi rio abaixo.

A reportagem do Extra de Rondônia recebeu informação nesta manhã de terça-feira, 4, que a cabeceira da ponte tinha sido levada pelas águas, com isso, foi até ao local e registrou em fotos a veracidade do fato.

Novamente os moradores da região estão ilhados, sem a ponte não há como os alunos irem para a escola e os sitiantes escoarem a produção agrícola.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto caso o secretário de obras queira se manifestar sobre o assunto.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia