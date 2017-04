Homem que colocou fogo na casa da mãe é baleado em Cerejeiras

A tentativa de assassinato aconteceu na noite desta terça-feira, 4, num bar na cidade de Cerejeiras.

De acordo com as informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como Jetro Souto de Almeida, de 41 anos, estava no Bar do Palito, na Rua Maria Godoi, no bairro Anchieta, quando um homem chegou se aproximou sacou uma arma e disparou contra ele.

Após cometer o crime, o agressor fugiu tomando rumo desconhecido. Um tiro acertou as costas da vítima, que foi socorrida ao hospital municipal pelo Corpo de Bombeiros.

No dia 29 de março do corrente, Jetro tinha colocado fogo num imóvel da própria mãe. Segundo a família, a vítima queria que a mãe lhe desse o documento de uma casa para que ele pudesse vender. Com a negativa da mãe, o rapaz prometeu que colocaria fogo na residência, no qual teria cumprido a promessa.

Clique aqui e relembre o caso

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia