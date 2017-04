Junior Pintor assume PSDB vilhenense com metas definidas

Eleito dias atrás para presidir o diretório municipal dos tucanos em Vilhena, o militante mais conhecido do PSDB vilhenense pretende dar nova dinâmica ao partido, que ganhou força nas eleições do ano passado ao eleger a maior bancada da Câmara local. “Grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades, e o partido precisa ter plena consciência deste fato”, prega Junior Pintor, que ficará no comando da representação local da legenda pelo período de um ano.

O novo presidente foi eleito em chapa única, que conta com a participação de filiados antigos do partido. A diretoria tem em seu cargos principais integrantes tradicionais da legenda, caso de Elói Maria (vice-presidente) e Dirceu Hoffmann (tesoureiro); mas tras também sangue novo, representado pelo presidente da ala jovem do diretório, Dhonatan Pagani. “Essa mescla de experiência e juventude vai dar uma nova dinâmica ao partido”, garante do presidente.

Entre as metas desta nova diretoria estão o acompanhamento dos mandatos na Câmara de Vereadores, com apoio à bancada; mobilização da militância, através de reuniões, visitas e criação de núcleos de bairro; e a coordenação da forma como o PSDB local participará das eleições do próximo ano. “Vilhena e Cone Sul precisam aumentar a participação na política regional, através do aumento do número de deputados estaduais, e deve eleger pelo menos um integrante na bancada federal, e é neste sentido que o diretório vai trabalhar”, explicou o presidente.

Junior Pintor declarou que o PSDB tem nomes de peso para lançar na disputa eleitoral, mas vai trabalhar no sentido de articular aliança que permita a defesa de um projeto político-eleitoral viável para o Município e região. “As lideranças políticas devem agir com sabedoria, bom senso e unidade, deixando de lado as picuinhas e individualidade em busca de um fim comum. Propomos o diálogo sem imposição, para que se estabeleça uma composição que traga benefícios a todos. Não podemos mais continuar apenas como coadjuvantes da política de Rondônia”, defende.

O próprio presidente do diretório municipal pode participar da disputa eleitoral do ano que vem, como suplente de senador. “Isso está sendo conversado no âmbito partidário, e vai depender do que acontecerá daqui para a frente. Temos o nosso presidente estadual Expedito Junior muito bem cotado para concorrer ao Senado, e dentro desta composição Vilhena pode estar representada”, revela Pintor.

Falando a respeito da política local, onde o PSDB tem papel de protagonista através do comando da Câmara de Vereadores, o presidente garante que a legenda não é oposicionista. “Ao contrário do que alguns afirmam, desarmamos o palanque em outubro passado, e nossos vereadores trabalham pelo bem do Município. Defendemos o diálogo constante com o Executivo, e apoio a ações que tragam benefícios a comunidade, acompanhado de fiscalização constante dos atos da administração. As divergências que podem surgir pelo caminho deverão ser discutidas e superadas dentro dos princípios democráticos”, argumenta.

Sobre a gestão de Rosani Donadon, o presidente tucano declarou que por enquanto as coisas estão seguindo num ritmo correto e promissor. Mas ele avalia que é preciso algumas correções. “A prefeita é como se fosse o técnico da seleção brasileira. Ele conduz um grupo onde cada um tem função específica, e por isso os melhores em cada posição devem ser escalados. Na equipe da prefeita há excelentes secretários, mas há setores em que a escalação poderia ser melhor”, afirma.

Ele prefere não citar os casos em que não concorda, mas destaca como acertos da prefeita os ocupantes das pastas de Terras, Trânsito, Saúde, Comunicação e Administração, além do SAAE. “Nestes setores a prefeita colocou o que tinha de melhor”, declarou.

PERFIL – Antônio José de Oliveira Junior, o Junior Pintor, tem 40 anos de idade, dos quais vinte e dois vivendo em Vilhena. Nascido no distrito de Pedro Neca, na cidade de Pontes e Lacerda, pertence a uma família grande, com 19 irmãos. Sua vinda a Vilhena, em 1.995, aconteceu a trabalho, quando foi contratado por uma empresa que prestava serviços de pintura de meio-fio nas obras de pavimentação urbana daquela época. Gostou do clima, fez amizades, e nunca mais deixou a cidade.

Sua trajetória política teve influência paterna ainda na infância, mas a militância começou há 12 anos, quando filiou-se ao PSDB, único partido do qual vinculou-se. “Considero que aqui estão as grandes cabeças pensantes de nosso país, e a saída para superar os graves problemas que atravessamos passa pela participação dos tucanos na política em todos os níveis”, finaliza o presidente municipal do partido.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia