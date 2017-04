Motociclista fica ferida em acidente no Jardim das Oliveiras

Na manhã desta terça-feira, 04, um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta acabou deixando a condutora da moto ferida.

Conforme versão do ciclista, ambos seguiam pela Avenida Presidente Nasser, sentido BR-364, ele estaria do lado esquerdo da via e teria tentado acessar a Avenida Curitiba, sentido BR-174, quando a motociclista tentou ultrapassá-lo, e acabou batendo na bicicleta.

A condutora da moto ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiro de Vilhena ao Hospital Regional.

O ciclista sofreu escoriações leves e não quis ser socorrido.

A Polícia de Trânsito (PTRAN) e Polícia Técnica (POLITEC) estiveram no local realizando trabalhos de praxe.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia