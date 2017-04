Prefeito agradece emenda do deputado Jesuíno para Segurança Pública em Colorado do Oeste

Durante reunião no gabinete do deputado Jesuíno Boabaid (PMN), o prefeito de Colorado do Oeste, Professor José Ribamar (PSB), agradeceu ao deputado Jesuíno Boabaid (PMN) pela emenda que o parlamentar destinou visando melhorar a Segurança Pública da localidade. O vereador, também de Colorado do Oeste, Gercino Garcia Sobrinho (PMN), esteve presente no encontro.

Boabaid destinou emenda parlamentar no valor de R$ 40.000,00, para que o valor seja utilizado na compra de equipamentos que irão estruturar o sistema de monitoramento em Colorado do Oeste, será feito nas vias nas principais com grande movimentação e concentração comercial, além de agências bancárias.

O objetivo é uma melhor efetividade de policiamento preventivo, visando inibir, flagrar e identificar atos delituosos praticados por pessoas e condutores de veículos com a possibilidade de repassar orientações às guarnições de polícia com base nas imagens ao vivo, ou com a recuperação das imagens gravadas.

O parlamentar disse, ainda, que logo ao receber o pedido de emenda afirmou que iria disponibilizá-la, pois tem pleno conhecimento da necessidade em se oferecer uma segurança melhor para os moradores de Colorado.

Autor e foto: Assessoria