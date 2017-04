Professora chama vice-prefeito eleito de Guajará Mirim de preto e aliciador nas redes sociais

Cercado de embaraços jurídicos e até uma anulação de pleito, a escolha do prefeito e vice-prefeito do município de Guajará-Mirim continua sendo alvo de polêmicas, mesmo com a situação sendo resolvida nas urnas com eleição de Cícero Noronha (DEM) neste último domingo (2).

Agora, o prefeito eleito e seu vice, Davino Serrath, estão sendo alvos de racismo e homofobia nas redes sociais. O fato que mais chama atenção é que os ataques foram direcionados por pessoas de alto grau de instrução escolar.

No Facebook, uma professora da FIMCA (Faculdades Integradas Aparício Carvalho) identificada pelo nome de Linara Cavalcante, emitiu uma opinião pública onde ataca o vice-prefeito eleito o chamando-o de “preto”, “traficante” e “aliciador de menores”.

Já em outra publicação, promovida por um homem identificado pelo nome de Luan Cesar, o prefeito e o vice, foram adjetivados como “traficante” e “gay”.

Fonte: O Observador