Secretaria Regional entrega certificados do SISPAR à entidades

Cumprindo normas estabelecidas para que entidades civis possam ter acesso a verbas oficiais, a Secretaria Executiva Regional (SER) realiza na quarta-feira 05 a entrega de certificados de registros no Sistema Integrado de Políticas Público Privadas (SISPAR) a quinze organizações do gênero em Vilhena.

De acordo com o titular da SER, Ronaldo Alevato (foto), o protocolo é imprescindível para o estabelecimento de convênios com o Poder Público. A EMATER também participa da iniciativa.

A solenidade de entrega dos certificados acontecerá na sede da Secretaria Regional, no centro de Vilhena, a partir das 09 horas. Das entidades que receberão o certificado, 14 agregam produtores rurais, enquanto a outra reúne atletas de vôlei. Alevato chama a atenção as demais organizações desta natureza que pretendem pleitear recursos públicos para desenvolver suas atividades. “É preciso estar regularizado junto ao SISPAR para poder ter condições de dar andamento a projetos, por isso as entidades devem nos procurar para requerer o registro”.

Com as novas normas aumenta a responsabilidade e o compromisso das associações e congêneres no que diz respeito a aplicação dos recursos recebidos. “O controle de bens cedidos será mais rigoroso, assim como a fiscalização com relação ao cumprimento dos termos dos convênios firmados. É uma forma de garantir o bom uso das verbas públicas, assim como assegurar aos associados destas entidades o resultado almejado com o aporte de verbas”, ressaltou Ronaldo.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia