Sindicato anuncia greve do IDARON no Estado

Em Carta Aberta ao povo de Rondônia, o Sindicato dos Servidores do IDARON e Comissão de Negociação, anunciou a paralisação do setor que corresponde a mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia.

A carta relata que inúmeras tentativas de negociação foram realizadas para tentar sanar determinados problemas que o setor enfrenta, mas não havendo acordo, a greve será estabelecida.

Entre as reclamações do sindicato estão: o enfraquecimento da defesa sanitária animal do estado, ingerência interna do órgão, pressões e intimidações a servidores, entre outras observações que a carta aberta traz como pauta.

O sindicato quer o cumprimento integral da pauta de negociações. A carta foi assinada pelo presidente do Sindicado dos Servidores da Defesa Sanitária – SINDSID José David Fantin e o presidente da Comissão de Negociação Sindical, Marcelo Antônio Ansilago.

Leia a carta na íntegra:

Fonte: Extra de Rondônia