Suspeito de matar prefeito de Candeias do Jamari está preso

A Polícia Civil de Rondônia prendeu um homem suspeito de ter assassinado o prefeito de Candeias do Jamari Francisco Vicente de Souza, conhecido como Chico Pernambuco em 19 de março último.

As investigações seguem em segredo, mas fontes informaram que junto com o suspeito de prenome ‘Marcos’, também foi apreendida uma arma, calibre 38 (niquelada) que está sendo periciada no Instituto de Criminalística. Cerca de quatro mil reais foram achados em posse do acusado. Também está apreendido um carro modelo Honda Civic. O homem tem 39 anos e já cumpriu cinco anos de cadeia pelo crime de tráfico.

O acusado foi preso num sítio no ramal do Joana Darc no último dia 24 de março, após a Polícia ter recebido denúncia anônima. O suspeito teria autorizado a entrada dos policiais na propriedade, segundo relatório de diligência. Após localização de arma e drogas, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para depoimento na delegacia de Candeias, onde durante oitiva, alegou inocência na morte de Chico Pernanbuco.

O suspeito já fez a audiência de custódia e foi encaminhado ao presidio Pandinha, acusado de tráfico e posse ilegal de arma. Para

embasar a acusação de tráfico, foram apreendidas uma pequena porção de maconha e outras duas ‘parangas’ de cocaína. Em depoimento, o acusado alegou que as substâncias entorpecentes são para seu consumo.

Familiares do acusado garantem que o mesmo é inocente, que foi espancado durante prisão no sitio e que um suposto álibi, o retiraria da cena do crime.

Quanto à prisão por tráfico, dizem que ele é viciado e que a pequena quantidade de droga encontrada é para consumo. Também afirmam que por não terem provas conclusivas, a Polícia Civil não teria ainda divulgado sua prisão como executor do prefeito de Candeias.

Chico Pernambuco foi morto com cinco tiros quando chegava a sua casa.

