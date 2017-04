Homem tenta agredir trabalhador e acaba sendo esfaqueado

Um homem identificado como Eunício Rodrigues Garcia, de 36 anos, foi esfaqueado enquanto “bebia” em um ponto comercial, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, na tarde deste sábado, 15.

Conforme relatos de testemunhas, Rodrigues estava ingerindo bebida alcoólica em um ponto comercial na Rua K, Bairro Jardim Eldorado, quando um veículo chegou ao chegou ao local para realizar uma entrega de mercadorias.

Eunício então teria começado a ofender o “chapa” que é conhecido como Índio, quando o homem ameaçou desferir um soco no entregador, acabou sendo ferido no peito por um golpe de canivete.

Após a confusão o trabalhador fugiu do local e populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima ao Hospital Regional, com um corte aparentemente superficial no peito.

Uma guarnição da Polícia Militar localizou o suspeito, ele contou à polícia a mesma versão dada por testemunhas no local, dizendo que quando percebeu que Eunício iria agredi-lo, sacou um canivete que portava no bolso e se defendeu da injusta agressão.

“Índio” conta ainda que o canivete é usado para abrir fardos de mercadorias durante o trabalho, mas que usou a lâmina contra a vítima por extinto de defesa.

O entregador foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde está sendo registrado um boletim de ocorrências, ele deve ser ouvido pelo delegado de plantão, a fim de esclarecer o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia