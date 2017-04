Briga entre irmãos por pouco não acaba em homicídio, um deles era foragido da justiça

Na noite deste domingo, 16, dois irmãos identificados como Rodrigo Emerson Tech Lopes, de 25 anos, e seu irmão Ramiro, de 35, acabaram sendo detidos após uma briga entre eles.

Conforme apurado no local, os envolvidos estavam em um bar, na Avenida 1705, Setor 29 em Vilhena, quando Rodrigo teria furtado dois celulares.

Ao tomar conhecimento do furto, Ramiro teria tirado satisfação com o irmão.

O suspeito do furto, não gostou da atitude do irmão mais velho e teria partido pra cima de Ramiro com agressividade.

Para se defender da agressão, Ramiro teria pego uma faca e desferido um golpe na mão do agressor.

Uma testemunha contou ainda que Ramiro só teria esfaqueado o irmão porque não viu outra forma de parar o rapaz, que além de violento, aparentava estar embriagado.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, constatou que Rodrigo Emerson era foragido da justiça, ele foi condenado por assalto a mão armada. O crime foi cometido em maio de 2015.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu Rodrigo ao Hospital Regional, ele apresentava um ferimento em uma das mãos.

A Polícia Militar esteve no local e acompanhou de perto o socorro do fugitivo, que após receber alta, deverá ser encaminhado a uma casa de detenção.

Já Ramires não fugiu do local, ele aguardou a polícia e contou sua versão dos fatos.

Os celulares que haviam sido furtados foram encontrados com o suspeito e a vítima foi até a delegacia de Polícia Civil reconhecer os objetos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia