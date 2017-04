CASO ODEBRECHT: Ex-deputado é suspeito de favorecer empreiteira e receber R$ 100 mil nas eleições

Conhecido pelos vilhenenses, o ex-deputado federal Moreira Mendes (PPS) também é um dos envolvidos nas delações da Odebrecht.

Ele é suspeito de ter recebido R$ 100 mil durante a campanha eleitoral de 2010 para a Câmara dos Deputados.

Segundo José de Carvalho Filho, diretor de relações institucionais da Odebrecht, o político rondoniense tinha como contrapartida o favorecimento à empreiteira na aprovação do Projeto de Lei 3.555/2004.

O repasse, segundo o delator, aconteceu em Brasília (DF). O projeto de lei estabelece normas gerais em contratos de seguro privado e revoga dispositivos do Código Civil, do Código Comercial Brasileiro e do Decreto-Lei nº 73 de 1966. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no último dia 4 de abril e enviado nesta semana ao Senado Federal.

A pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, as informações sobre Moreira Mendes serão encaminhadas para a Procuradoria da República no Distrito Federal.

À imprensa, Mendes diz que não foi notificado sobre o caso e nega doações de campanha que não seja oficial.

Além de Mendes, na tão famosa lista de Fachin, também foram citados os senador Ivo Cassol (PP) e Valdir Raupp (PMDB).

Texto: Extra de Rondônia (Com informações do G1)

Foto: Divulgação