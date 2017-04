Com gol de falta, VEC vence o Ariquemes

O Vilhena Esporte Clube (VEC) venceu a equipe do Ariquemes na tarde deste domingo, 16 de abril, em jogo disputado no Estádio Portal da Amazônia, com um golaço de falta, cobrada pelo lateral direito Thiago, camisa 02, aos 18 minutos do primeiro tempo.

Além da pintura, o Lobo do Cerrado, que comandou boa parte da partida, perdeu um ‘enxurrada’ de gols.

Com duas estreias na equipe, o atacante Kaio Augusto e o meia Kaoan o VEC, que não pôde contar com o até então capitão do time, Luan Bispo, Tarcísio e também de Fábio Bahia, foi para cima do Ariquemes e dominou o jogo. O técnico Odilon Júnior também estreou no comando da equipe.

Apesar do gol ter saído ainda no primeiro tempo, a segunda etapa teve mais emoção com a quantidade de gols perdidos. O camisa 7 Robinho, perdeu um gol dentro da pequena área, após cabecear para fora um cruzamento na medida do lateral Thiago. Lucas Nerópolis também desperdiçou duas oportunidades claras de gol. Com isso o jogo terminou com o placar mínimo.

Com a vitória o Vilhena chega aos 8 pontos na competição e já figura na 4ª colocação no Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. Já o Ariquemes caiu para a sexta posição com seis pontos. O público da partida foi de 234 pagantes, com renda de R$ 2.890.

A próxima partida do Lobo do Cerrado será diante da equipe do Rondoniense, na capital do estado. A partida está marcada para domingo, às 16 horas (horário de Rondônia), no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Lhu Coelho