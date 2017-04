Grave acidente deixa três feridos no Vila Operária

Na tarde deste domingo, 16, um grave acidente entre um Honda Fit e um Chevrolet Celta, foi registrado na Avenida Marechal Rondon, Bairro Vila Operária, em Vilhena.

Conforme apurado no local, um homem de 54 anos, identificado como Antônio Colá, conduzia um veículo modelo Honda Fit, sentido, Cuiabá.

Em sentido oposto trafegava o Chevrolet Celta, conduzido por Elizangela Delana, de 36 anos, e tinha como passageiro um homem, que não teve seus dados pessoas revelados.

Quando os veículos estavam fazendo uma curva próximo ao Atacadão, por motivo ainda desconhecidos, acabaram se chocando frontalmente.

Com o impacto da batida, os veículos acabaram rodando, e ficaram parcialmente destruídos, deixando uma das vítimas presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros precisou usar uma caminhão equipado com desencarcerador para conseguir resgatar a vítima que ficou presa no veículo. Unidades de resgate encaminharam os feridos ao Hospital Regional de Vilhena.

Já no hospital, Antônio sentiu fortes dores no peito e foi submetido rapidamente a exames clínicos, as vítimas estão sendo medicadas e deverão ficar sob observação.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local realizando trabalhos de rotina, a perícia também foi acionada e deve revelar qual dos veículos provocou o sinistro, invadindo a pista contrária.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia