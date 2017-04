Real Ariquemes bate o Barcelona e assume a liderança do Estadual

Real Ariquemes superou neste domingo o Barcelona por 1 a 0 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, e ficou a uma vitória do título do primeiro turno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. A partida fechou a sexta rodada da competição estadual.

O único gol da partida foi marcado por Vágner Júnior nos acréscimos do segundo tempo do jogo deste domingo.

Com o resultado, o Real Ariquemes chegou aos 14 pontos, assumiu a liderança do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. Com isso, o Furacão do Jamari precisa apenas de uma vitória para garantir o título do primeiro turno e confirmar presença na semifinal do Estadual. Já o Barcelona caiu para a vice-liderança com 13 pontos.

No próximo domingo, o Real Ariquemes recebe o Guajará no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Já o Barcelona buscará sua reabilitação contra o Genus no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

O Jogo – No duelo entre dois invictos no Campeonato Rondoniense, o Barcelona iniciou a partida apostando nos contra-ataques e tendo as melhores oportunidades. Na primeira, Cabixi bateu por cima do gol, enquanto que, na segunda, Cabixi cabeceou para fora.

Aos poucos, o Real Ariquemes começa a se organiza em campo, porém, nas bolas alçadas na área, a zaga do Barcelona sempre levava a melhor. Aos 37 minutos, Marco Aurélio teve oportunidade em cobrança de falta, que passou rente a trave. Aos 47’, Marco Aurélio teve nova cobrança de falta, mas o goleiro Rocha defendeu com segurança.

Para o segundo tempo, o Real Ariquemes voltou melhor e passou a finalizar a gol com Figurinha e Marco Aurélio, mas as chances esbarravam na zaga do Barcelona e na boa atuação do goleiro Rocha. Aos 43’, Marco Aurélio vence disputa com o zagueiro e finaliza forte na trave. Quatro minutos depois, o Furacão do Jamari consegue chegar ao seu gol com Vágner Júnior.