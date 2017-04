Rosangela Donadon realiza entrega de cadeira de rodas motorizada à vilhenense

A Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) realizou a entrega de mais uma cadeira de rodas motorizada.

Desta vez, o beneficiado foi o vilhenense Adalberto Moura de Jales, popular Betão. O equipamento foi destinado pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde.

Os servidores da regional, Sérgio Souza Mattos e Valdetina Aves da Silva, realizaram todos os trâmites legais para que o vilhenense fosse contemplado com a cadeira motorizada. Vários moradores do Estado, inclusive de Vilhena, já foram beneficiados com essas cadeiras.

Rosangela parabenizou os trabalhos realizados pelos servidores, elogiando a dedicação e o compromisso em agilizar os processos para que tantas outras pessoas possam ser presenteadas com ações como estas. “Essa ação do Governo do Estado visa facilitar a locomoção das pessoas com deficiência e sobre tudo melhorar o cotidiano com mais conforto e segurança”, disse a deputada.

“É muito gratificante, ter a oportunidade de realizar mais uma entrega em nome do nosso governador Confúcio Moura. O Betão, assim como os outros que já receberam essas cadeiras, são vilhenenses que realmente merecem ganhar este apoio. Batalhadores e guerreiros que mesmo em meio a tantas dificuldades estão sempre lutando por uma vida melhor”, concluiu a deputada.

Para a adjunta da secretaria municipal de assistência social, Juliana Paula, esse trabalho realizado entre o governo e o município é muito satisfatório, pois contribui com melhor qualidade de vida às pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção. “Fico muito feliz por este apoio da deputada Rosangela que está sempre lutando para o melhor de nossa população. Parabéns também ao Serginho e a Val que não medem esforços para essas conquistas que alegram e mudam a vida de muitas pessoas que precisam”, disse a adjunta.

Durante a entrega, o servidor Serginho explicou ao “Betão” como manusear a cadeira, além de outros detalhes, como carregar a bateria.

