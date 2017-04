Veja quem marcou presença na vitória do VEC sobre o Ariquemes

Na tarde deste domingo, 16, o Vilhena Esporte Clube (VEC) venceu o Ariquemes pelo placar de 1×0.

O jogo foi válido sexta rodada do Campeonato Estadual 2017.

Aos 19 minutos do primeiro tempo Thiago dono da camisa 2 – abriu o placar com gol de falta. O jogo foi morno, as duas equipes pareciam cansadas, tanto que no final, alguns jogadores caíram com cãibras.

254 pessoas pagaram ingressos, gerando renda de R$ 2.890,00.

