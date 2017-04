CABIXI: Prefeito e vice-prefeita rompem aliança

Não levou muito tempo para que os ex-adversários transformados em aliados na disputa eleitoral do ano passado voltarem às turras.

O prefeito Silvênio Almeida e a vice-prefeita Roseli Barroso, esposa do ex-prefeito José Barroso, o “Bau”, estão em divergência, e o pacto selado para a campanha foi por água abaixo.

O rompimento era previsível, posto que Silvênio e Roseli sempre estiveram em lados opostos na política cabixiense. Mas o que levou ao rompimento foi suposta “traição” por parte do prefeito, que estaria prestigiando pessoas da administração anterior lotando-as em cargos nesta gestão. A preferência por tais pessoas estaria colocando em segundo plano os indicados por Roseli, ocasionando o racha.

A situação política de Cabixi tende a se complicar com a briga interna do Executivo logo no início do mandato.

Assessores dos dois lados devem trabalhar para apagar a fogueira, que pode acabar penalizando o Município.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação