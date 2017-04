Cão está medicado e sendo cuidado, diz Sargento da Polícia Ambiental

Sargento Trindade da Polícia Ambiental entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde explicou a situação sobre o cachorro que escapou do quintal de uma casa no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena, e atacou duas pessoas, sendo: uma vizinha e o irmão do proprietário.

A reportagem desta página eletrônica recebeu na manhã de hoje, reclamação de uma vizinha, onde o fato aconteceu. Ela relatou que o cachorro estava amarrado num local escuro, sem água e sem comida. E, que a Polícia Ambiental foi até lá na manhã desta segunda, mas não conseguiu entrar, pois o portão estava fechado.

Segundo o Sargento Trindade, não é verídico o fato relatado, pois desde que receberam a informação que o animal estava abandonado, com fome e sede e havia atacado duas pessoas, ele e sua equipe acompanhada da médica veterinária Fabiane Tietz da Costa, que presta serviço como voluntária, estão prestando todo apoio ao animal. Inclusive o cachorro foi sedado e medicado. Além disso, recebendo água e alimento, não está amarrado, está soldo num espaço improvisado para que ele possa se movimentar.

Valdecir Carminatti, irmão do proprietário, que foi atacado pelo cachorro ficou responsável por ele, mesmo assim a Polícia Ambiental e a veterinária estão indo ao local todos os dias, até que o proprietário que mudou para Ji-paraná tome providências pertinentes ao caso. Já que o imóvel está à venda e a energia está cortada.

Nesta tarde a reportagem foi convidada pelo Sargento Trindade a ir até ao local e constatar in loco que o animal está bem e em segurança. Valdecir irmão do proprietário estava também na casa e disse que tudo se encaminhou.

O Sargento Trindade, ainda disse que, apesar da equipe reduzida, estão fazendo todo o esforço para que todas as ocorrências ligadas ao seu setor sejam atendidas o mais rápido possível. E os casos revolvidos com exatidão.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia