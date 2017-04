CORUMBIARA: falta de aulas pode motivar invasão à prefeitura

A situação dos alunos da área rural do Município, sem acesso à aulas há várias semanas, está provocando a revolta da comunidade.

A situação está tensa, e o prefeito Laércio Marchini teve que estabelecer prazo para resolução do problema para o próximo dia 21. Se isso não ocorrer os moradores do campo prometem invadir a prefeitura.

A questão se arrasta por semanas, e atinge principalmente as escolas Pé da Serra, Mundo Mágico, Seringal e uma creche da área rural. Segundo informações, o motivo da falta de aulas é a deficiência no transporte escolar, com o sucateamento da frota municipal por mau uso.

O embate se acirra a cada dia, mas parece não alertar outras instituições acerca de sua gravidade, caso da Câmara de Vereadores ou Ministério Público. Diante da ausência de ação destes organismos a própria população está disposta a fazer justiça e tomar providências.

Segundo fonte do Extra de Rondônia, o prazo limite é a data estabelecida pelo próprio prefeito. “A partir de então vamos nós mesmos assumir o controle e resolver o problema”, declarou o informante.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia