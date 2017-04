Dia do Índio será comemorado com Gincana e Torneio de Futebol

Uma programação especial está sendo organizada pela Secretaria de Esportes e Cultura (Semec) no feriado de Tiradentes, sexta-feira, 21, visando às comemorações do Dia do Índio, celebrado em 19 de abril.

As atividades serão realizadas na aldeia Aroeira, cerca de 28 km de Vilhena, saindo da cidade sentido antiga estrada do aeroporto. A previsão é que se inicie as 08 e termine às 17 horas.

Entre as atividades está um Torneio de Futebol (masculino e feminino), gincana, recreações culturais, além de distribuição de lanche, balas, pipocas e refrigerantes.

Em contato com o secretário da Semec, Natal Jacob, o cacique Lino, representante da aldeia Aroeira, disse que o evento vai reunir mais de 500 indígenas de várias aldeias. “Será uma grande confraternização dos indígenas de Vilhena e todos são convidados”, comentou.

O secretário de Esportes e Cultura adiantou que a prefeita Rosani Donadon quer resgatar festividades que o município mantinha em anos anteriores quando o Dia do índio era lembrado com atividades que resgatavam a cultura indígena.

“A iniciativa de organizarmos atividades em memória ao Dia do Índio teve total aval da prefeita incentivando e apoiando o evento que confraterniza a prefeitura com os índios da aldeia Aroeira e região. Já escalamos nossa equipe que vai se deslocar ainda nas primeiras horas de sexta-feira para a confraternização que com certeza tem como objetivo resgatar um pouco da cultura dos primeiros habitantes desta região Sul de Rondônia. A comemoração é aberta para todos da comunidade”, destacou Natal Jacob.

Ele ressaltou ainda que a secretaria de Obras estará fazendo manutenção da estrada que dá acesso a aldeia e que o evento conta com o apoio e a parceria de colaboradores que têm sido solidários com as ações sociais da prefeitura e da Semec.

Autor: SEMCOM

Foto: Ilustrativa