Estudante e biomédico vencem Miss e Mister Comodoro

Esbanjando glamour, os participantes do Miss e Mister Comodoro 2017 desfilaram e impressionaram jurados e o público.

O evento aconteceu na noite de sábado, 15, no salão Paroquial tendo como vencedores: a estudante Aline Santos, de 22 anos, e o biomédico Sebastian Bino, de 26 anos.

O concurso elegeu também a Miss e o Mister Simpatia, sendo o título de Letícia Almeida Dias de Sá, 22, e Romário Atayde, 22. E a Miss e o Mister Desenvoltura vencido por Taisa Alves, 17, e Rike Jhones, 21.

A animação ficou por conta de Brother & Netto, e banda. A festa foi organizada pela Prefeitura Municipal através do Departamento de Cultura, com apoio do Projeto Passarela.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria