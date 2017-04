Homem é baleado ao sair de albergue, e é levado de “bicicleta” ao hospital em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 17, um homem identificado como Wesley Freire Gelbari, de 22 anos, foi baleado no abdômen, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme relatos de testemunhas, o rapaz havia acabado de sair da Colônia Penal, junto com outras duas pessoas, quando foi seguido por um veículo Fiat Pálio, de cor prata.

Em dado momento um homem de dentro do veículo sacou um revólver calibre 38, e com os dizeres “perdeu Poi”, efetuou aproximadamente seis disparos contra Wesley. O suspeito fugiu tomando rumo ignorado.

Um amigo do rapaz socorreu a vítima em uma bicicleta até o Hospital Regional de Vilhena, por motivo desconhecido, eles não quiseram acionar o Corpo de Bombeiros, que teria prestado o socorro adequado à vítima. Wesley foi atingido por um dos disparos. O projétil transfixou o corpo do rapaz.

Amigos de Wesley disseram que ele estava sendo ameaçado e acusado de ter matado Wilian Lucas de Souza, conhecido como “Babu”.

Na ocasião, o corpo de Wilian, foi encontrado nos fundos de um loteamento em fevereiro do presente ano, Badu havia sido morto a golpes de faca.

Em conversa com a PM, o rapaz nega ter matado Babu, e diz que está sendo confundido com outro criminoso, membro da facção PCC, que estaria ganhando a liberdade no dia de hoje.

Wesley já tem passagens pela polícia. Os policiais fizeram diligências mas não conseguiram localizar os suspeitos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo