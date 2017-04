Homem que matou a golpes de canivete pega 12 anos de prisão em Corumbiara

Reginaldo das Chagas Barbosa, foi julgado e condenado nesta segunda-feira, 17, por matar a golpes de canivete Marcos Junior Pereira, de 22 anos.

O crime ocorreu no dia 15 de janeiro de 2016 – em Vitória da União distrito de Corumbiara.

Na ocasião, após praticar o assassinato, Reginaldo fugiu, e dois dias após se apresentou acompanhado de advogado. Ele esperava o julgamento em liberdade.

Reginaldo foi a júri popular, sendo composto por cinco homens e duas mulheres. Começou as 08h30 e terminou 12h45 com o veredito do magistrado. O réu foi com condenado a uma pena de 12 anos, inicialmente em regime fechado. O réu saiu do fórum direto para o presídio.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia