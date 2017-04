Quatro pessoas morrem em acidente na BR-364

Um acidente envolvendo um táxi deixou quatro pessoas mortas e uma ferida. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (17), no quilômetro 733,5 da BR-364, Zona Rural de Porto Velho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.