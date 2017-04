Canal com conteúdo direcionado a terceira idade ganha seguidores

Com uma média de 20 mil visualizações por publicação, o cantor e apresentador Valdir Alberto comemora bons resultados de seu canal no youtube Valdir Pasa.

São cinco DVDs gravados ao longo da carreira, sendo os últimos trabalhos voltados à terceira idade.

O ritmo é dançante com letras que rementem a emoções e cenas do cotidiano, como o sucesso “Saudade de Guarapuava”, que tem caído no gosto popular.

Segundo Valdir o espaço existe há algum tempo, porém a divulgação constante em outras redes sociais só começou há dois meses.

“Nesse curto tempo tenho obtido um numero expressivo de acessos ao dia que chegam a 30 mil, um de meus vídeos chegou a mais de 17 mil visualizações. A expectativa é chegar a 1 milhão em menos de 30 dias”, contou o cantor.

Os frutos já começam a aparecer, afirmou o cantor, que destacou ter recebido convites para shows nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

“A internet não oferece muito conteúdo direcionado a “melhor idade”, o canal vem de encontro com essa necessidade. Aproveito o espaço para divulgar os bailes que promovo, dentre outros materiais”, explicou. Quer conhecer mais sobre o trabalho do cantor, click aqui, sendo o contato para show pelo telefone (69) 98466-8157.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação