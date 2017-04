Em Corumbiara, ponte caída deixa sitiantes isolados e alunos sem aulas

Desta vez, uma ponte que há pouco tempo passou por melhorias para aguentar o tempo chuvoso, não teve jeito e acabou indo rio abaixo.

A população que mora na área rural de Corumbiara entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia, onde relataram a situação caótica que estão passando, estão literalmente isolados, vários alunos não estão indo a escola, pois nenhum tipo de veículo trafega pela estrada devida a má conservação da via e agora a ponte que caiu.

A ponte está localizada na Linha 02 km 9 e meio da terceira para segunda eixo, em Corumbiara.

Moradores, usuários e alunos, pedem ao prefeito, ou secretário de obras, que faça alguma coisa para amenizar a situação. Pois a ponte caiu há 15 dias, e nada ainda foi feito.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia